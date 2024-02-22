Летчиков предупредили о возможных попытках отравить их 23 Февраля
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовит к 23 Февраля операцию по отравлению летчиков с помощью алкоголя. Новость сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.
По информации канала, авиаторов призывают выбросить всю продовольственную гуманитарную помощь за последнюю неделю, в том числе алкоголь, даже если она получена «из трижды проверенных источников».
«В данный момент проходит операция ГУР по отравлению личного состава оной продукцией с использованием всех возможных способов в честь 23 Февраля и очередной годовщины СВО», — подчеркнул автор публикации.
Напомним, что в октябре 2023 года в Армавире произошло покушение на участников встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ). Курьер принес в ресторан виски и торт якобы от одного из однокурсников. Летчики не смогли установить отправителя подарка и отказались пробовать презент, сообщив о ситуации в ФСБ. Эксперты обнаружили виски и торте высокую концентрацию кардиологических препаратов, которые при передозировке могут вызвать остановку сердца.
Позднее силовики задержали 33-летнего уроженца Мелитополя, который организовал доставку отравленного алкоголя и кондитерского изделия. По данным следователей, отправку курировали украинские спецслужбы.