Летчиков предупредили о возможных попытках отравить их 23 Февраля

По информации канала, авиаторов призывают выбросить всю продовольственную гуманитарную помощь за последнюю неделю, в том числе алкоголь, даже если она получена «из трижды проверенных источников».

Напомним, что в октябре 2023 года в Армавире произошло покушение на участников встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ). Курьер принес в ресторан виски и торт якобы от одного из однокурсников. Летчики не смогли установить отправителя подарка и отказались пробовать презент, сообщив о ситуации в ФСБ. Эксперты обнаружили виски и торте высокую концентрацию кардиологических препаратов, которые при передозировке могут вызвать остановку сердца.