$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

В Европе заявили о скором прорыве российских войск на Украине

Европейские чиновники опасаются скорого прорыва российских войск на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя европейского правительства.

В Европе заявили о скором прорыве российских войск на Украине
© РИА Новости

Как пишет издание, ряд европейских чиновников скептически оценивает перспективы Украины в военном противостоянии. Журналисты отмечают, что опасения повлияли на «параболический спад» в риторике западных политиков о противостоянии с Россией.

«То, что мы слышим с фронта, вызывает все большую тревогу. Риск прорыва [российских войск] реален», — заявил чиновник.

При этом один из представителей НАТО в разговоре с изданием отметил, что в альянсе преобладает уверенность в отношении Украины, а мрачные опасения преувеличены.

Город-призрак: как сейчас выглядит Авдеевка

Ранее в ходе опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) только 10 процентов респондентов заявили, что верят в победу Украины. Мирное урегулирование кризиса больше поддерживают в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии.

Военные новости
Европейский совет
НАТО
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости