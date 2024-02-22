В Европе заявили о скором прорыве российских войск на Украине

Европейские чиновники опасаются скорого прорыва российских войск на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя европейского правительства.

Как пишет издание, ряд европейских чиновников скептически оценивает перспективы Украины в военном противостоянии. Журналисты отмечают, что опасения повлияли на «параболический спад» в риторике западных политиков о противостоянии с Россией.

«То, что мы слышим с фронта, вызывает все большую тревогу. Риск прорыва [российских войск] реален», — заявил чиновник.

При этом один из представителей НАТО в разговоре с изданием отметил, что в альянсе преобладает уверенность в отношении Украины, а мрачные опасения преувеличены.