В Киеве признали, что ВСУ через два месяца могут остаться без снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономно расходовать артиллерийские снаряды, поскольку из-за задержки с помощью от США они могут полностью закончиться через два месяца. Об этом заявил майор запаса украинской армии Алексей Гетьман.

"Мы начали очень осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не станет меньше снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще. <...> Чтобы не дойти до этого нуля, мы существенно снизили количество артиллерийских обстрелов и очень экономно используем снаряды, потому что допустить такую ситуацию просто невозможно", - сказал он в интервью изданию "Обозреватель".

Гетьман надеется на увеличение помощи от стран ЕС, пока вопрос о выделении средств для Киева не будет решен в Конгрессе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ постоянно испытывают дефицит снарядов, а европейскому оборонному производству не удается конкурировать с РФ.

Лидеры Евросоюза обещали в прошлом феврале поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок.