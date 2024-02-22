Российские войска предотвратили теракты ВСУ в двух регионах РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью попытались совершить теракты на территориях Ростовской и Брянской областей. Об этом рассказали в Минобороны РФ, подчеркнув, что Киев задействовал беспилотники и ракету С-200.

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«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА для поражения объектов на территории РФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны отразили украинские атаки в Ростовской и Брянской областях. Также Киев задействовал для атаки ракету С-200.