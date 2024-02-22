Украинская армия потеряла обучавшихся в Италии морпехов в боях за Крынки

В ходе боев за населенный пункт Крынки Вооруженные силы Украины потеряли бойцов морской пехоты, обучавшихся в Великобритании и Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Они утверждают, что в боях принимали участие военнослужащие сразу четырех бригад морской пехоты. Их подразделения считаются хорошо подготовленными.

Это были очень подготовленные бойцы, они были единственными бригадами морской пехоты, многие из них проходили подготовку в Италии и Великобритании, — рассказал собеседник ТАСС.

Вооруженные силы России водрузили флаг морской пехоты РФ над Крынками в минувший вторник, 20 февраля. Информацию об этом подтвердил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он выразил благодарность военнослужащим 810-й бригады и других подразделений за взятие населенного пункта.