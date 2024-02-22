Спецоперация на Украине 22 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 февраля 2024 года.

Лавров рассказал, сколько будет продолжаться СВО

Россия открыта к мирным переговорам, однако, не к плану Владимира Зеленского, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, вестись спецоперация будет до начала переговорного процесса, до достижения ее целей.

Как отметил дипломат, для устранения конфликта надо обратить внимание на его первопричины. Это касается финансирования Запада Украины и возвращение Киева к нейтральному статусу.

КБ «Стратим»: в зоне СВО испытают беспилотник-тейлситтер «Чайка»

Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Чайка» построен по аэродинамической схеме «тейлситтер» и сочетает преимущества беспилотника самолётного и мультироторного типов, сообщает RT со ссылкой на КБ «Стратим».

В марте он поступит для тестового применения в зону проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в России ведутся разработки бюджетного аналога дрона «Герань».

В зоне СВО ликвидирован бразильский наемник в рядах ВСУ

Бразильский наемник Макс Панаво ликвидирован российскими бойцами в Авдеевке, сообщает news.ru со ссылкой на военного корреспондента Евгения Поддубного.

Наемник с марта 2022 года числился в составе Интернационального легиона украинских Вооруженных сил. В Бразилии он работал полицейским в штате Сан-Паулу.