Улики, найденные Вооруженными силами России (ВС РФ) в городе Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), доказывают участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

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Военные группировки войск «Центр» сообщили, что при бегстве со своих позиций солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили большое число улик, доказывающих участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе подразделений украинской армии.