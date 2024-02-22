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В Минобороны подтвердили участие наемников в рядах ВСУ

Улики, найденные Вооруженными силами России (ВС РФ) в городе Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), доказывают участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

В Минобороны нашли подтверждение участию наемников в рядах ВСУ
© РИА Новости

Военные группировки войск «Центр» сообщили, что при бегстве со своих позиций солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили большое число улик, доказывающих участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе подразделений украинской армии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевки ДНР. Операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля. По словам главы Минобороны, в ходе боев за населенный пункт Вооруженные силы России наносили по городу до 450 высокоточных ударов в сутки.

В Минобороны рассказали о местах самых жестких боев в Авдеевке

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