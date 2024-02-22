NYT: США заявили Европе об "угрозе" от России, о которой сами мало знают

Разведка США предупредила союзников в Европе об угрозе со стороны Москвы, о которой ей самой мало что известно, сообщает New York Times.

По данным издания, разведчики провели ряд поспешных брифингов со своими союзниками в Североатлантическом альянсе и Азии. На встречах обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия в космосе в 2024 году. Отмечается, что американские разведслужбы резко разделились во мнениях о том, что планирует сделать российский президент Владимир Путин. При этом сами американские чиновники признают, что у них мало доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.

20 февраля Путин отверг обвинение в том, что он намеревался разместить ядерное оружие в космосе, а министр обороны Сергей Шойгу заявил, что предупреждение разведки было сфабриковано в попытке заставить Конгресс санкционировать увеличение помощи Украине. По словам главы государства, Россия всегда была «категорически против» размещения ядерного оружия на орбите и соблюдала Договор по космосу 1967 года, который запрещает размещение оружия в космосе, включая размещение ядерных ракет.