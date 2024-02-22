NYT: США заявили Европе об "угрозе" от России, о которой сами мало знают
Разведка США предупредила союзников в Европе об угрозе со стороны Москвы, о которой ей самой мало что известно, сообщает New York Times.
По данным издания, разведчики провели ряд поспешных брифингов со своими союзниками в Североатлантическом альянсе и Азии. На встречах обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия в космосе в 2024 году. Отмечается, что американские разведслужбы резко разделились во мнениях о том, что планирует сделать российский президент Владимир Путин. При этом сами американские чиновники признают, что у них мало доверия к собственному анализу вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.
20 февраля Путин отверг обвинение в том, что он намеревался разместить ядерное оружие в космосе, а министр обороны Сергей Шойгу заявил, что предупреждение разведки было сфабриковано в попытке заставить Конгресс санкционировать увеличение помощи Украине. По словам главы государства, Россия всегда была «категорически против» размещения ядерного оружия на орбите и соблюдала Договор по космосу 1967 года, который запрещает размещение оружия в космосе, включая размещение ядерных ракет.
Как пишет издание, космическое оружие будет другим. В отличие от остальных российских или американских арсеналов, оно не будет предназначено для нанесения ударов по городам, военным объектам или любому месту на Земле. Вместо этого оно будет размещено внутри спутника, способного уничтожить множество коммерческих и военных космических аппаратов, обращающихся рядом с ним на низкой околоземной орбите, например Starlink, которые перестраивают глобальные коммуникационные возможности. Именно способность Украины объединить свое правительство, армию и руководство посредством Starlink сыграла решающую роль в выживании страны в первые месяцы после начала спецоперации.