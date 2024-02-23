Бои в Авдеевке были очень тяжелыми. Об этом сообщили представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), их цитирует Washington Times.

«Это был полный ад», — сказал один из них.

Уточняется, что в городе российские войска имели полное огневое превосходство, из-за чего побег украинских солдат из Авдеевки был «ужасающим».

Накануне аналитик украинского издания Defense Express Иван Киричевский заявлял, что российские военнослужащие смогли всего «за несколько часов» осложнить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) у донецкого города Авдеевки и вынудить их отступить.