На Украине заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления Вооруженных сил страны, которое не приносит ожидаемых результатов. Об этом он рассказал японскому телеканалу NHK.

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«Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны», — сказал украинский премьер.

Шмыгаль упомянул нехватку боеприпасов. По его словам, Киев пытается решить эту проблему за счет беспилотников, роботов и таких новых технологий, как средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, он рассказал о новых разработках, которые «покажут интересные результаты» на Черном море в 2024 году.