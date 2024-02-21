Британская оружейная компания бьет рекорды по прибыли за счет Украины

Британский производитель вооружения BAE Systems по итогам 2023 года зафиксировал базовую прибыль в размере $3,4 млрд при рекордных продажах в $31,8 млрд, сообщает The Guardian. Как отмечают журналисты, таких показателей компания смогла добиться благодаря боевым действиям на Украине, а также за счет эскалации напряженности в Израиле.

Увеличение военных расходов, вызванное конфликтом между Россией и Украиной, а также Израилем и Газой, помогло британскому производителю оружия BAE Systems зафиксировать рекордную прибыль в прошлом году, при этом в будущем году ожидается дальнейший рост, — сказано в публикации.

В то же время исполнительный директор BAE Чарльз Вудберн уточнил, что большая часть заказов являются программными и существовали еще до начала боевых действий на Украине. Однако, по его словам, уже поступают и заказы, связанные с кризисом в Восточной Европе.

Нестабильность в Европе, на Ближнем Востоке и в других частях мира привлекает особое внимание к жизненно важной роли, которую мы играем в защите национальной безопасности, — сказал Вудберн.