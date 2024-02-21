ВСУ бросили американский танковый тягач M88A2 Hercules при отступлении

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules американского производства брошена боевиками ВСУ при отступлении. В социальных сетях появилась фотография тягача, находящегося у железнодорожных путей в районе населенного пункта Степовое. Судя по внешнему облику, он почти не имеет повреждений.

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Известно, что формирования киевского режима получили восемь единиц такой техники. Три уже потеряно. Первоначально сообщалось, что они будут взаимодействовать с M1A1 FEP Abrams, но поскольку эти танки еще не прибыли, их использовали для буксировки германских Leopard 2А4/А6, подбитых в ходе летнего контрнаступа.

M88A2 Hercules является развитием машин, созданных еще в начале 60-х годов. Эта версия стала изготовляться в 1997 году. Масса - 63000 кг. Мощность дизельного двигателя AVDS-1790-8CR составляет 1050 л.с. Максимальная скорость - 48 км/ч. Запас хода по топливу - 322 км.

На борту имеется различное оборудование, предназначенное для осуществления ремонта бронетехники, например кран-стрела. Для самообороны имеется 12,7-мм пулемет. Экипаж - три человека.