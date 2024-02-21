ВСУ бросили американский танковый тягач M88A2 Hercules при отступлении
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules американского производства брошена боевиками ВСУ при отступлении. В социальных сетях появилась фотография тягача, находящегося у железнодорожных путей в районе населенного пункта Степовое. Судя по внешнему облику, он почти не имеет повреждений.
Известно, что формирования киевского режима получили восемь единиц такой техники. Три уже потеряно. Первоначально сообщалось, что они будут взаимодействовать с M1A1 FEP Abrams, но поскольку эти танки еще не прибыли, их использовали для буксировки германских Leopard 2А4/А6, подбитых в ходе летнего контрнаступа.
M88A2 Hercules является развитием машин, созданных еще в начале 60-х годов. Эта версия стала изготовляться в 1997 году. Масса - 63000 кг. Мощность дизельного двигателя AVDS-1790-8CR составляет 1050 л.с. Максимальная скорость - 48 км/ч. Запас хода по топливу - 322 км.
На борту имеется различное оборудование, предназначенное для осуществления ремонта бронетехники, например кран-стрела. Для самообороны имеется 12,7-мм пулемет. Экипаж - три человека.
В последние дни стало известно о захвате различных трофеев: почти целой M2A2 ODS Bradley, других БМП и бронетранспортеров, в том числе М113, автомобилей Humvee, танков Т-64БВ образца 2017 года.