ВСУ перебрасывают технику и солдат под Работино и Вербовое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают технику и военных как подкрепление в район сел Работино и Вербовое Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов . Lenta.ru

"Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работина и Вербового. Все говорит о том, что они готовятся к активным боевым действиям. Техника ВСУ, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается ФАБами", - сказал он. ТАСС