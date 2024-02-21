В Париже предупредили об угрозе кибератак из-за соглашения с Киевом

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню призвал усилить меры безопасности из-за угрозы «диверсии и кибератак», которая, по его мнению, существует со стороны России. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на AFP.

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В распоряжение AFP попала внутренняя записка, в которой Лекорню заявил о киберугрозах, «в первую очередь» нацеленных на его министерство.

В записке подчеркивается, что после начала украинского кризиса Франция и ее союзники сталкиваются с «операциями гибридного вмешательства». Весной 2023 года сайты Национальной ассамблеи и Сената Франции подверглись кибератакам.

12 февраля Франция также сообщила о существовании «структурированной и скоординированной» сети сайтов, распространяющих пропаганду в Европе и США.

Подписание гарантий безопасности между Францией и Украиной грозит усилением таких операций, считает Лекорню. По его мнению, Россия будет стремиться «усилить свое влияние, дискредитировать действия [Франции] и ослабить ее национальную сплоченность».

Министр упомянул «угрозы саботажа и кибератак, которые могут нанести ущерб сотрудникам [министерства] и членам их семей, объектам, информационным системам и сетям».

В феврале 2024 года Франция вслед за Британией и Германией подписала договор о гарантиях безопасности с Украиной. Париж пообещал Киеву до трех миллиардов евро помощи в этом году.