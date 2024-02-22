В России объяснили уникальность нового Ту-160М

«Ту-160М, скорее всего, превосходит Ту-160 во всем, особенно по количеству крылатых ракет. Предположу, что Ту-160М способен нести до 24 крылатых ракет в пусковых установках барабанного или револьверного типа. Это и Х-555, и Х-101, и Х-15, и Х-55», — сказал он.