В распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили советский танк Т-80УД «Береза». Об этом рассказал «Известиям» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, советская машина отличается от других этой серии дизельным двигателем. По его словам, базовая версия Т-80 оснащена газотурбинным двигателем.

Эксперт отметил, что данную модель танка могут применять при любых погодных условиях. Также машина соответствует всем стандартам основного боевого танка, который разрабатывали для Советского Союза, а потом и для армии России. В то же время он добавил, что российские Т-80 также не потеряли своей актуальности.

Матвийчук предположил, что ВСУ взяли Т-80УД, которые достались Киеву от СССР, с хранения.

До этого Bloomberg сообщал, что Пентагон отправил Украине технику без плана поддержки ее боевой способности и необходимого количества запчастей. Как следует из текста, Пентагон отправил ВСУ танки Abrams и системы ПВО Patriot, обеспечив лишь базовую программу подготовки украинских солдат и обеспечив их минимальными комплектами запчастей.