Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных сил страны в Авдеевке. Он объяснил в эфире телеканала «Прямой», что из-за плохой работы украинской разведки российские военные смогли войти в город без обнаружения.

Можно было бы достаточно долго оборонять Авдеевку, но из-за маневра российских военных, с помощью которого они вышли в наш тыл, надежность и стабильность нашей защиты была подорвана, — отметил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные заминировали тела сослуживцев при выходе из Авдеевки. По его словам, подобные «ловушки» также обнаружены на дороге, по которой ВСУ уходили из города.