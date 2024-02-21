Российские бойцы подняли знамя над поселком Победа

В Телеграм-канале Lost Armour опубликовали видео, как российские бойцы водружают красное знамя в освобожденном поселке Победа под Марьинкой.

Напомним, 19 февраля появилась информация о том, что штурмовики продавили оборону противника и вошли в населенный пункт Победа. Пехоту поддерживали танки батальона "Тигр" 255 полка.