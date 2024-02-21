Российские бойцы подняли знамя над поселком Победа
В Телеграм-канале Lost Armour опубликовали видео, как российские бойцы водружают красное знамя в освобожденном поселке Победа под Марьинкой.
Напомним, 19 февраля появилась информация о том, что штурмовики продавили оборону противника и вошли в населенный пункт Победа. Пехоту поддерживали танки батальона "Тигр" 255 полка.
Через день российские подразделения заняли треть поселка. После этого ВСУ безуспешно пытались выбить их, бросив в бой бой резервы и танки Leopard.