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Украинский дрон найден в поле на Кубани

Украинский беспилотный аппарат найден в поле в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе МЧС России.

В Краснодарском крае в поле обнаружили украинский дрон
© globallookpress.com

«В поле, недалеко от ст. Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части», - говорится в сообщении ЕДДС Каневского района.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле нет. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб и ведомств, говорится в сообщении.

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