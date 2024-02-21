Поражение Украины в Авдеевке подтверждает, что она "окончательно и бесповоротно проиграла войну". Такое мнение выразил обозреватель и эксперт Алессандро Орсини на страницах газеты Il Fatto Quotidiano.

Он подчеркивает, что "провалилось не только все [украинское] контрнаступление, но и проиграно самое важное сражение", несмотря на смену главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и военную помощь НАТО.

"Все, что можно сделать, это ждать, когда Россия отвоюет новые территории. И сегодня вопрос международных экспертов по безопасности не в том, какие территории [президент Украины Владимир] Зеленский сможет вернуть, но какие еще потеряет", - пишет Орсини.

Он выразил мнение, что президент США Джо Байден использовал конфликт на Украине в интересах Вашингтона, среди которых отделение Европы от России, расширение НАТО, уничтожение "Северного потока", а также принуждение к закупке американского оружия. Вместе с тем, отмечает аналитик, "все статистические данные указывают, что военная индустрия России превосходит военную промышленность НАТО".

Орсини с самого начала СВО предсказывает бесперспективность противостояния и ошибочность позиций Запада. За это он лишился престижного места в университете Luiss, где у него была собственная кафедра социологии терроризма.