ВСУ атаковали российский регион дроном со взрывчаткой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область беспилотником со взрывчаткой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Дрон со взрывным устройством заметили на окраине села Цаповка Борисовского района. По данным из открытых источников, населенный пункт находится примерно в километре от российско-украинской границы.
Аппарат удалось приземлить с помощью инженерно-технических средств. При этот установленный на дроне боеприпас не сдетонировал, подчеркнул Гладков.
21 февраля ВСУ обстреляли поселок Ленинский Белгородской области из минометов. В результате взрыва снаряда пострадала местная жительница, ее контузило. Также при обстреле получили повреждения несколько частных домов.
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