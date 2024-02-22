ВСУ атаковали российский регион дроном со взрывчаткой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область беспилотником со взрывчаткой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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Дрон со взрывным устройством заметили на окраине села Цаповка Борисовского района. По данным из открытых источников, населенный пункт находится примерно в километре от российско-украинской границы.

Аппарат удалось приземлить с помощью инженерно-технических средств. При этот установленный на дроне боеприпас не сдетонировал, подчеркнул Гладков.