Военный корреспондент RT Станислав Обищенко показал бункер в Авдеевке, где прятались военнослужащие Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что бункер строили ещё в советские годы — несколько этажей, железобетонные перекрытия.

Авиабомбам, которые использовали ВС России, удалось пробить это всё, хотя предполагалось, что бункер может выдержать ядерный удар.

Военкор выразил уверенность, что внутри укрепа однозначно остались тела военных ВСУ.

«Прорваться было сложно сюда, но мы это сделали. Радостно, что мы наконец-то взяли Авдеевку. У них хороший тут был укреп, но мы рожки им пообломали», — рассказал один из бойцов.

На кадрах видно, что ВСУ уходили из Авдеевки в спешке — в оставленном укрепе найдены натовское оружие, сигареты и еда.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.