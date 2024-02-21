WSJ: компания SpaceX углубляет связи с военными ведомствами США

Компания бизнесмена Илона Маска SpaceX «углубляет свои связи с разведывательными и военными ведомствами США» и уже выиграла как минимум один секретный контракт на сумму $1,8 млрд. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

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В документах компании, с которыми ознакомилось издание, указано, что крупный секретный контракт был заключен в 2021 году. При этом там подчеркивается, что средства от него «станут важной частью доходов компании в ближайшие годы».

Также в SpaceX создано «специально для госзаказчиков» подразделение Starshield, в числе руководителей которого бывший генерал ВВС США Терренс О'Шонесси.

Это подразделение обеспечивает выполнение контракта на предоставление услуг связи десяткам партнеров Пентагона, стоимость которого составляет $70 млн. При этом президент компании Гвин Шотвелл отмечала, что «между разведывательным сообществом и SpaceX установлено очень хорошее сотрудничество».

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники заявили, что Вооруженные силы России используют созданные SpaceX устройства Starlink по всей линии фронта. Один из собеседников издания Defence One утверждал, что они появились у российских войск несколько месяцев назад.