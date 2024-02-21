Российские силы сорвали ротацию ВСУ возле Клещеевки

Отряд «Варвар» спецназа «Ахмат» сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки на артемовском направлении. Об этом рассказал командир группы с позывным Варвар, передает Telegram-канал «RT на русском».

По его словам, в гнездо украинского пулеметчика дважды прилетел российский FPV-дрон.

«Его эвакуировали ночью и новые силы туда ввели. На следующий день их опять [разбомбили]», — сообщил боец.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По словам министра обороны Сергея Шойгу, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.