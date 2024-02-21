Данилов: на Украине может появиться ядерное оружие других стран

Украина не исключает размещения на своей территории ядерного оружия других стран. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает РИА Новости.

«Если мы будем иметь партнерские отношения со странами, которые владеют ядерным оружием, то под их контролем, как вариант, оно может у нас появится», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что «во время войны это точно происходить не будет» и заявил, что Украине нужно сначала победить.

По словам Данилова, в современном мире разговор о ядерном оружии это «очень чувствительный процесс», но иметь его «как защиту» это совсем другое дело.