В переброске авианосцев США в Тихий океан увидели угрозу нового конфликта

США планируют направить 5 авианосцев в Тихий океан, чтобы продемонстрировать свою поддержку союзникам в Азии и силу Северной Корее и Китаю. Обозреватель журнала Responsible Statecraft считает, что такое решение может привести к ответным действиям со стороны Пекина и Пхеньяна.

Автор публикации отмечает, что ситуация напоминает о «военной» политике США в этом регионе, на фоне чего вопросам экономики и дипломатии уделяется значительно меньшее внимание. Само решение перебросить авианосцы может быть своеобразной компенсацией «чрезмерных инвестиций энергии и ресурсов» в конфликты на Ближнем Востоке. При этом сейчас, когда Вашингтон взял на себя «слишком много конфликтов по всему миру», провоцировать еще один никак нельзя, отметил обозреватель.

Несмотря на это, Белый дом предпочитает трясти оружием вместо того, чтобы «балансировать между сдерживанием и гарантиями». Такой подход скорее всего не успокоит союзников и станет причиной для противников действовать более агрессивно. Стремясь запугать Китай, «администрация Байдена увеличивает риск возникновения кризиса». Не меньшую опасность представляет и конфликт с Северной Кореей — Пхеньян всегда отвечает на провокации Вашингтона собственными, а переброска почти половины авианосного флота может накалить ситуацию до предела.