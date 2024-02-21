Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой

Пентагон отправил Украине технику без плана поддержки ее боевой способности и необходимого количества запчастей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Как следует из текста, Пентагон отправил ВСУ танки Abrams и системы ПВО Patriot, обеспечив лишь базовую программу подготовки украинских солдат и обеспечив их минимальными комплектами запчастей.

Кроме этого, министерство обороны США не предоставило нужного оборудования для техобслуживания вооружений.

«Хотя министерство обороны в настоящее время разрабатывает такой план, недальновидность в этом вопросе вызывает беспокойство и должна быть незамедлительно исправлена», — подчеркнул генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.

В материале отмечается, что без запланированной материально-технической поддержки ВСУ не смогут поддерживать орудия в боеспособном состоянии.

Пентагон предоставил расходные материалы и запасные части на срок до 30 сентября, дальнейшие поставки осложняются сложностями по выделению помощи Украине конгрессом США, пишет Bloomberg.