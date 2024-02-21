WSJ: глава ГУР Украины Буданов признал тяжелое положение ВСУ

WSJ: глава ГУР Украины Буданов признал тяжёлое положение ВСУ
Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что положение ВСУ оставляет желать лучшего.
«Кирилл Буданов... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению», — сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на Буданова.
2 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка в зоне спецоперации.
17 февраля Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.