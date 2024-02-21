Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО
Начальник Генштаба ВС России Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, начальник Генштаба подвёл промежуточные итоги выполнения задач группировки и заслушал доклад о порядке дальнейших действий на Авдеевском направлении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска России фактически встали по всему побережью реки Конки.