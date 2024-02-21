$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС России Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.

Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, начальник Генштаба подвёл промежуточные итоги выполнения задач группировки и заслушал доклад о порядке дальнейших действий на Авдеевском направлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска России фактически встали по всему побережью реки Конки.

Военные новости
Сергей Шойгу
Верховный суд
Минобороны России
Генштаб