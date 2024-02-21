Мобилизация: последние новости на сегодня 21 февраля 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 февраля 2024, в материале «Рамблера».
Родственникам погибших на СВО упростят получение пенсионных накоплений
Для семей погибших в ходе боевых действий на Украине россиян хотят упростить процесс получения пенсионных накоплений, замороженных в пенсионных фондах в 2014 году. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на проект постановления от Министерства труда РФ.
Как говорится в сообщении, сейчас подать заявление на наследование можно только в течение шести месяцев со дня смерти близкого. Новый закон упростит процесс — сделать это можно будет в любое время.
Само заявление будет рассматриваться два месяца в сравнении с шестью месяцами по действующему законодательству.
В Госдуму внесут законопроект об установлении Дня участника СВО
Законопроект об установлении памятной даты 24 февраля — Дня участника специальной военной операции — намеревается внести на рассмотрение ГД, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом пишет ТАСС.
Как указано в пояснительной записке, установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников боевых действий на Украине в истории современной России, а также будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Учебный центр беспилотной авиации Skilldrone подготовил свыше 900 операторов для зоны СВО
Более 900 операторов беспилотных летательных аппаратов для работы в зоне проведения специальной военной операции обучил учебный центр беспилотной авиации Skilldrone. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Как говорится в сообщении, обучение операторов проходит с начала военного конфликта, подготовку проходят люди из самых разных регионов страны.