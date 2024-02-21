Мобилизация: последние новости на сегодня 21 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Родственникам погибших на СВО упростят получение пенсионных накоплений

Для семей погибших в ходе боевых действий на Украине россиян хотят упростить процесс получения пенсионных накоплений, замороженных в пенсионных фондах в 2014 году. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на проект постановления от Министерства труда РФ.

Как говорится в сообщении, сейчас подать заявление на наследование можно только в течение шести месяцев со дня смерти близкого. Новый закон упростит процесс — сделать это можно будет в любое время.

Само заявление будет рассматриваться два месяца в сравнении с шестью месяцами по действующему законодательству.

В Госдуму внесут законопроект об установлении Дня участника СВО

Законопроект об установлении памятной даты 24 февраля — Дня участника специальной военной операции — намеревается внести на рассмотрение ГД, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом пишет ТАСС.

Как указано в пояснительной записке, установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников боевых действий на Украине в истории современной России, а также будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Учебный центр беспилотной авиации Skilldrone подготовил свыше 900 операторов для зоны СВО

Более 900 операторов беспилотных летательных аппаратов для работы в зоне проведения специальной военной операции обучил учебный центр беспилотной авиации Skilldrone. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.