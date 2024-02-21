Генсек НАТО оценил ситуацию на фронте для Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в очень сложную ситуацию на фронте. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV.

По оценке представитель альянса причиной такойго положения дел является и то, что страны НАТО не поставили Киеву достаточное количество снарядов.

"На линии фронта [для ВСУ складывается] очень сложная ситуация. Мы также видели некоторые достижения русских, в том числе захват Авдеевки. Это серьезно", — заявил журналистам генсек североатлантического альянса.

Столтенберг призвал членов НАТО усилить поддержку Киева. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и "переходе к обороне на более выгодных рубежах".

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Вывод войск из Авдеевки, по данным западных СМИ, был одной из причин разногласий президента Украины с прежним главнокомандующим ВСУ.