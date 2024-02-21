Спецоперация на Украине 21 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 февраля 2024 года.

В Госдуме раскрыли последствия попыток авиаударов ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы Украины теряют как минимум один самолет при попытке авиаударов на донецком, краснолиманском и купянском направлениях. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Виктор Водолацкий, передает «Лента.ру».

При этом он указал, что серьезную активность Киев в небе на этих направлениях не проявлял.

«При благоприятных условиях они выпускают пару своих истребителей, бомбардировщиков.И всегда хотя бы один самолет мы сбиваем», — пояснил Водолацкий.

Российский военный рассказал о найденной в Авдеевке технике ВСУ

Войска Украины бросили в Авдеевке американскую и советскую технику, которую позже обнаружили российские бойцы. Об этом сообщил замкомандира по вооружению с позывным «Клевер», передает «Лента.ру».

По его словам, украинские военные оставили порядка десяти единиц БМП-1 и примерно столько же бронетранспортеров М113. Он пояснил, что после ремонта бронемашина будет выполнять задачи в интересах Вооруженных сил России.

Также замкомандира рассказал, что российская техника «намного лучше по проходимости и намного проще по обслуживанию», чем бронетранспортер из США.

«Грубо говоря, — это хлам. Все, что не нужно США, я так думаю, все поставляется на Украину», — предположил он.

МО РФ заявило об уничтожении опорного пункта и бойцов ВСУ под Купянском

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении уничтожили танкисты группировки войск «Запад». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.