Итальянские Leopard 2 получат новую пушку

Компания Leonardo планирует добавить новое оборудование и ствол пушки собственного производства в конструкцию немецких танков Leopard 2A8, которые купит Италия. Об этом генеральный директор итальянской компании Лоренцо Мариани сообщил изданию Defense News.

«В соответствии с письмом о намерениях, подписанным в декабре с KNDS, танк Leopard 2 будет значительно "итальянизирован", чтобы соответствовать требованиям Италии и обеспечить промышленную и управленческую роль Италии», — сказал он.

Танк для итальянской армии может получить цифровую радиостанцию, электрооптические датчики, систему управления огнем и ствол орудия итальянского производства. Мариани отметил, что возможные изменения «находятся в стадии оценки».

Отмечается, что Италия подписала контракт на покупку новых танков Leopard 2A8, чтобы восполнить пробел в возможностях вооруженных сил, поскольку конфликт на Украине показал значимость сухопутных операций. 133 заказанных машины будут собирать на предприятии Leonardo в Специи.