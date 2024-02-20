Пентагон раскрыл последствия отказа от дальнейшей помощи Украине

По ее словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) без возобновления помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города они в состоянии удержать. Она призвала Полату представителей вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых Вашингтон не может продолжать военные поставки.