МО Украины попросило $1,5 млрд на разработку беспилотников
Минобороны Украины призвало своих партнёров направить Киеву $1,5 млрд на производство дронов. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Екатерина Черногоренко.
«Призываем партнёров инвестировать в эффективные исследования и разработку дронов», — цитирует её Минобороны в своём Telegram-канале.
Черногоренко добавила, что именно на Украине новые технологии в области использования беспилотников быстрее всего пройдут обкатку.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует поставить Киеву 1 млн беспилотников.