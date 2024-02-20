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МО Украины попросило $1,5 млрд на разработку беспилотников

Минобороны Украины призвало своих партнёров направить Киеву $1,5 млрд на производство дронов. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Екатерина Черногоренко.

МО Украины попросило $1,5 млрд на разработку беспилотников
© globallookpress.com

«Призываем партнёров инвестировать в эффективные исследования и разработку дронов», — цитирует её Минобороны в своём Telegram-канале.

Черногоренко добавила, что именно на Украине новые технологии в области использования беспилотников быстрее всего пройдут обкатку.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует поставить Киеву 1 млн беспилотников.

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