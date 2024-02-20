План контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработали специалисты из Польши и Прибалтики. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, украинские войска должны были выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

«Планировали это все штабные работники. Штаб этот был создан и по сей день работает (...) в ближнем зарубежье — а ближнее для них это Польша и Прибалтика», — раскрыл глава Минобороны авторов плана контрнаступления.

Ранее Шойгу заявил, что в ходе провалившегося контрнаступления Киев потерял более половины поставленных ему танков Leopard, а также 123 самолета и вертолета.