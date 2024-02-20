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Путин призвал военных ВСУ на освобожденных РФ землях к сдаче в плен

Украинским военным, оставшимся по тем или иным причинам на территориях, освобожденных ВС РФ, следует сдаться в плен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе беседы Шойгу пояснил, что российские силы освободили село Крынки в Херсонской области. Он отметил, что часть бойцов ВСУ осталась в подвалах.

Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

По его словам, украинские солдаты по рации просят о помощи, запрашивают эвакуацию.

«Если кто-то остался, не нужно, как докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен», — отметил Путин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные массово сдавались в плен во время освобождения Авдеевки.

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