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Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за два дня в Авдеевке 2400 человек

Подразделения украинской армии за два дня боёв в Авдеевке лишились 2400 военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за два дня в Авдеевке 2400 человек
© РИА Новости

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он уточнил, что эти данные были приведены украинской стороной.

«17-18 (февраля. — RT) — 2400 (человек), это не наши данные, это данные их», — сообщил Шойгу.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о «немалом количестве» бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке.

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