Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за два дня в Авдеевке 2400 человек

Подразделения украинской армии за два дня боёв в Авдеевке лишились 2400 военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он уточнил, что эти данные были приведены украинской стороной.

«17-18 (февраля. — RT) — 2400 (человек), это не наши данные, это данные их», — сообщил Шойгу.