Пасынок главкома ВСУ Сырского из Австралии намерен получить гражданство России
Приемный сын главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван поздравил россиян со взятием Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и выразил желание получить гражданство РФ. Об этом стало известно во вторник, 20 февраля.
— Слава России, — сказал он.
Мужчина добавил, что планирует получить гражданство России. В настоящее время пасынок Сырского находится в консульстве РФ в Австралии, вместе с австралийскими казаками, которые гарантировали мужчине свою поддержку и помощь.
Среди прочего стало известно, что на выборах президента России казаки будут обеспечивать порядок в посольствах России в Австралии, передает газета «Известия».
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля, позднее появилось видео отступления ВСУ из города.
Вооруженные силы РФ ведут ожесточенные бои и в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области.
Кроме того, российские подразделения начали разминирование дорог и зданий в Авдеевке.