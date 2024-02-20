Приемный сын главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван поздравил россиян со взятием Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и выразил желание получить гражданство РФ. Об этом стало известно во вторник, 20 февраля.

— Слава России, — сказал он.

Мужчина добавил, что планирует получить гражданство России. В настоящее время пасынок Сырского находится в консульстве РФ в Австралии, вместе с австралийскими казаками, которые гарантировали мужчине свою поддержку и помощь.

Среди прочего стало известно, что на выборах президента России казаки будут обеспечивать порядок в посольствах России в Австралии, передает газета «Известия».

Вооруженные силы РФ ведут ожесточенные бои и в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области.