Пушилин назвал условия для восстановления Авдеевки

Восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, отметил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет РИА «Новости».

Российские военные начали активные действия в районе Авдеевки в октябре 2023 года. За пять месяцев ВС РФ взяли под контроль соседние населенные пункты, перерезали пути снабжения, провели несколько удачных операций. В субботу, 17 февраля, Минобороны РФ сообщило о взятии города.

«Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки — дозачистки, после разминирования и после начала работы профильных служб», — отметил Пушилин.