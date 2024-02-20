В Совфеде отреагировали на возможную передачу Taurus Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил что возможная передача дальнобойных ракет Taurus Украине от ФРГ не изменит положение дел на поле боя, но еще больше втянет страны НАТО в конфликт. В своем Telegram-канале он напомнил Западу, что не существует «волшебной пули», которая изменит расклад сил на поле боя.

«Это шаг очень рискованный политически, поскольку он еще больше втянет США, Германию и другие страны НАТО в войну. И шаг не слишком эффективный с военной точки зрения, поскольку он не изменит соотношение сил и положение дел на поле боя», — написал Пушков.

Он напомнил, что Запад постоянно ищет «волшебную пулю», передавая ВСУ танки Abrams и Leopard, дальнобойную артиллерию, истребители F-16 и системы ПВО Patriot. Однако «волшебной пули», которая решила бы исход конфликта в пользу Украины и Запада не существует, констатировал сенатор.

До этого Bild писал, что Германия, вероятно, все же передаст Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.