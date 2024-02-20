Силы ПВО России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата противника. Их поразили в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Lenta.ru