Силы ПВО России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Херсонской области, сообщает российское Министерство обороны. RT на русском
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. ТАСС
Помимо этого, за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата противника. Их поразили в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Lenta.ru