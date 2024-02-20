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Силы ПВО РФ сбили самолет МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Белозерка

Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Херсонской области, сообщает российское Министерство обороны. RT на русском

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. ТАСС

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата противника. Их поразили в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Lenta.ru

Силы ПВО России сбили самолет МиГ-29 ВСУ
© РИА Новости
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