Рогов утверждает, что в Запорожье идет борьба за сферы влияния, а представители украинской власти «стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города».

18 февраля экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко предположил, что после Авдеевки Украина может потерять еще Запорожье и Харьков.

В тот же день в Запорожской области заявили об активизации боев. По словам Владимира Рогова, приоритетным на линии фронта является Ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое. Рогов отметил, что российская артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).