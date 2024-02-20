Министр обороны Швеции похвалил устойчивость России

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что Россия продемонстрировала «определенную степень устойчивости» в ходе украинского кризиса. В беседе с Euractiv он заявил, что Москва показала свою способность восстанавливать силы и оборонную базу.

Юнсон считает, что решающее значение для ВСУ имеет наращивание промышленного производства боеприпасов.

По мнению министра, европейцы способны удовлетворить краткосрочные и неотложные потребности Украины в противовоздушной обороне и артиллерийских боеприпасах, одновременно обсуждая ее долгосрочные потребности.

Швеция рассматривает возможность утроить производство 155-миллиметровой артиллерии и других боеприпасов, подчеркнул он. По словам Юнсона, Стокгольм стремится быть в центре европейской политики безопасности и обороны, собираясь использовать для этого свое членство в НАТО.

Швеция готова к переговорам с Венгрией, которая все еще не одобрила вступление Стокгольма в НАТО, но самом членство Швеции в альянсе «не является предметом переговоров», подчеркнул Юнсон. По словам шведского министра, речь идет лишь о «диалоге будущих союзников». Он напомнил, что Венгрия эксплуатирует шведские истребители Gripen.

По словам Юсона, его венгерский коллега уже сообщил ему, что Венгрия ратифицирует заявку Швеции в ближайшее время.

Ранее польский эксперт по безопасности Марек Сверчиньски заявил в своей статье для Polityka, что Европе не удастся заменить США для Украины, если Вашингтон остановит поддержку ВСУ.