Схроны с вооружением НАТО и газовыми гранатами обнаружили в Авдеевке

Российские военнослужащие обнаружили схроны с оружием и боеприпасами в Авдеевке, оставленной украинскими войсками, рассказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, в них хранились вооружения, используемые странами НАТО, а также газовые гранаты, активно применявшиеся против наступающих российских сил.

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За последние сутки [обнаружены] несколько схронов, в которых хранилось вооружение, которое, очевидно, поставлено странами НАТО. В их числе и газовые гранаты, которые противник активно применял против наших бойцов, — отметил Кимаковский.

Советник главы ДНР отметил, что российским войскам также удалось захватить трофейную технику. В частности, в руки бойцов ВС РФ попали боевая машина пехоты Bradley производства США, а также один танк Т-64.