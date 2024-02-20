ЦАХАЛ начнет внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября

Как сообщается, в ближайшие дни израильские военные начнут внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября и последующих действий на территории страны. Проверка затронет все армейские подразделения.

Ранее издание New York Times заявило об игнорировании разведкой Израиля доклада о нападении ХАМАС. Как сообщается, агентура разведки Израиля получила в свое распоряжение план нападения еще за год до атаки, поэтому хорошо знала о подготовке к операции.