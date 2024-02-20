Названа причина задержки Болгарией поставки 100 БТР Украине

«Болгария может помочь, но это происходит не такими (быстрыми — прим. ред.) темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе», — добавил парламентарий.