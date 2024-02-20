Названа причина задержки Болгарией поставки 100 БТР Украине
Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку Минобороны страны хотело получить от НАТО компенсацию транспортных расходов. Об этом сообщает портал Euractiv.
Как отметил депутат от правящего большинства, объединения коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП — ДБ) Ивайло Мирчев, задержка произошла из-за «неоптимальной работы Минобороны».
«Болгария может помочь, но это происходит не такими (быстрыми — прим. ред.) темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе», — добавил парламентарий.
По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, задержка произошла из-за запроса на финансирование перевозки техники у союзников по НАТО. Он подчеркнул, что это не простая транспортная операция, поскольку задействовать придется «довольно много составов».
Напомним, что в декабре 2023 года в Болгарии отклонили вето президента на передачу техники Украине. Власти решили отдать Киеву 100 БТР, которыми больше не пользуется МВД страны, а также различные запчасти. Точная номенклатура поставки держится в секрете.