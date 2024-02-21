В ДНР заявили об украинских пыточных в Авдеевке

Пыточные в Авдеевке использовались как инструмент для борьбы с непокорными. Об этом рассказал депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень, пишет РИА Новости.

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«Это ужасающие пытки, которые нацисты применяют как к военнослужащим, так и к обычному гражданскому населению, которых всего лишь подозревают в так называемом сепаратизме, которых подозревают в непоклонении нацизму», — подчеркнул он.

По словам депутата, тот факт, что подобные пыточные и места захоронения, по предварительным данным, обнаружены в Авдеевке, неудивителен. Плетень уточнил, что с подобными ситуациями властям республики уже приходилось разбираться после освобождения Мариуполя.

Ранее сообщалось, что пыточные и тайные захоронения нашли в Авдеевке после перехода населенного пункта под контроль российских войск. Как пояснил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, чтобы установить все подтверждения и детали этой информации, правоохранители будут работать с людьми, которые выходят из Авдеевки.