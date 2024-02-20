Киев предлагал убитому в Испании летчику Максиму Кузьминову, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, остаться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. ТАСС

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине», — заявил Данилов и добавил, что россиянин был бы защищен на территории страны. Lenta.ru

При этом Данилов не уточнил, как Кузьминов оказался в Испании, где и был убит на прошлой неделе. Российская газета