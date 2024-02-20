Киев предлагал убитому в Испании летчику Максиму Кузьминову, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, остаться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. ТАСС
«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине», — заявил Данилов и добавил, что россиянин был бы защищен на территории страны. Lenta.ru
При этом Данилов не уточнил, как Кузьминов оказался в Испании, где и был убит на прошлой неделе. Российская газета
Вечером 19 февраля стало известно, что в Испании, предположительно, был застрелен Кузьминов. В августе 2023 года он угнал вертолет Ми-8 для его передачи ВСУ, а также, вероятно, расправился с двумя членами экипажа — бортовым техником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым. По данным СМИ, в Кузьминова выстрелили 12 раз, после чего его переехал автомобиль. Факт смерти перебежчика подтвердило ГРУ Украины. News.ru