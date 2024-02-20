Лукашенко назвал число техники НАТО у границ России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики и России размещены 32 тысячи военных НАТО , свыше тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, а также около 160 артиллерийских систем и минометов. Lenta.ru

«Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО... Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США», — подчеркнул Лукашенко. RT на русском

"Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну", — заявил президент Белоруссии. По его словам, в Минске располагают закрытой информацией о том, "что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из стран - членов НАТО". "Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта", — привел мысли западного военного Лукашенко. ТАСС